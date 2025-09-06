Rritet në afro 64.400 numri i të vrarëve nga sulmet izraelite në Gaza
Të paktën 64.368 palestinezë janë vrarë në luftën gjenocidale të Izraelit në Rripin e Gazës që nga tetori i vitit 2023, tha sot Ministria e Shëndetësisë, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të ministrisë thuhet se 68 trupa u sollën në spitale në 24 orët e fundit, ndërsa 362 persona u plagosën, duke e çuar numrin e të plagosurve në 162.367 që nga fillimi i sulmeve.
“Shumë viktima janë ende të bllokuara nën rrënoja dhe në rrugë pasi ekipet e shpëtimit nuk janë në gjendje t’i arrijnë”, shtoi ajo.
Ministria gjithashtu vuri në dukje se 23 palestinezë u vranë dhe mbi 143 të tjerë u plagosën nga zjarri i ushtrisë izraelite ndërsa përpiqeshin të merrnin ndihmë humanitare në 24 orët e fundit, duke e çuar numrin total të palestinezëve të vrarë ndërsa kërkonin ndihmë në 2.385, me mbi 17.577 të tjerë të plagosur që nga 27 maji.
Ministria tha se gjashtë palestinezë të tjerë, përfshirë një fëmijë, vdiqën nga kequshqyerja dhe uria në 24 orët e fundit. Kjo e çoi numrin e të vdekurve të lidhur me urinë që nga tetori i vitit 2023 në 382 persona, përfshirë 135 fëmijë.
Që nga 2 marsi, autoritetet izraelite kanë mbyllur plotësisht të gjitha pikat kufitare të Gazës, duke e shtyrë popullsinë prej 2,4 milionë banorësh të territorit drejt urisë.
Një vlerësim i sigurisë ushqimore i mbështetur nga OKB-ja ka konfirmuar tashmë urinë në Gazën veriore dhe pret që ajo të përhapet më tej në jug deri në fund të këtij muaji.
Ushtria izraelite rifilloi sulmet e saj në Rripin e Gazës më 18 mars dhe që atëherë ka vrarë 11.828 persona dhe ka plagosur 50.326 të tjerë, duke prishur një marrëveshje armëpushimi dhe shkëmbimi të të burgosurve që hyri në fuqi në janar.
Fushata ushtarake izraelite hyri në ditën e saj të 700-të të premten, duke e lënë territorin të shkatërruar dhe duke u përballur me një uri të përhapur.
Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhra arresti për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli gjithashtu përballet me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavën palestineze.