Rritet në 72.945 numri i palestinezëve të vrarë në gjenocidin izraelit në Gaza

Rritet në 72.945 numri i palestinezëve të vrarë në gjenocidin izraelit në Gaza

Është rritur në 72.945 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet e ushtrisë izraelite në Rripin e Gazës që nga tetori 2023, transmeton Anadolu.

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Pavarësisht armëpushimit, ushtria izraelite vazhdon sulmet e saj kundër Rripit të Gazës.

Ministria e Shëndetësisë në Gaza në një deklaratë me shkrim, ka ndarë të dhënat më të fundit mbi viktimat e shënuara nga sulmet izraelite që kanë vazhduar që nga tetori i vitit 2023.

Në deklaratë thuhet se në 24 orët e fundit në spitalet në Gaza janë sjellë trupat e pajetë të 3 palestinezëve dhe 35 të plagosurve të tjerë.

Që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 10 tetor 2025 e deri më tani në sulmet izraelite janë vrarë 936 palestinezë dhe janë plagosur 2.903 të tjerë. Gjithashtu raportohet se nga rrënojat janë nxjerrë trupat e 781 palestinezëve.

Numri i palestinezëve të vrarë në sulmet e Izraelit në Rripin e Gazës që nga tetori 2023 është rritur në 72.945 ndërsa numri i të plagosurve në 173.011.

Thuhet se mijëra të vdekur ndodhen ende nën rrënoja në Rripin e Gazës.

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