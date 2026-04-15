Rritet në 72.350 numri i palestinezëve të vrarë në gjenocidin izraelit në Gaza

Rritet në 72.350 numri i palestinezëve të vrarë në gjenocidin izraelit në Gaza

Tetë palestinezë u vranë nga zjarri i ushtrisë izraelite në Rripin e Gazës gjatë 24 orëve të fundit, në shkeljen më të fundit të marrëveshjes së armëpushimit që është në fuqi që nga tetori i kaluar, tha Ministria e Shëndetësisë e enklavës, transmeton Anadolu.

Spitalet në Gaza gjithashtu pranuan 29 të plagosur nga sulmet e forcave izraelite, shtoi ministria në një deklaratë.

Ministria nuk dha detaje mbi rrethanat e viktimave, por tha se Izraeli vazhdon sulmet e përditshme pavarësisht armëpushimit të 10 tetorit.

Sipas ministrisë, numri i të vdekurve nga sulmet izraelite që nga 8 tetori 2023 ka arritur në 72.344, ndërsa 172.242 persona janë plagosur.

Që nga fillimi i armëpushimit, gjithsej 765 palestinezë janë vrarë, 2.140 janë plagosur dhe 760 trupa janë gjetur, tha ministria.

Shumë viktima mbeten të bllokuara nën rrënoja ose në rrugë, pasi ekipet e ambulancës dhe mbrojtjes civile ende nuk mund të arrijnë tek ata, thuhet në deklaratë.

Marrëveshja e armëpushimit synonte t’i jepte fund një ofensive dyvjeçare izraelite në Gaza, e cila ka shkatërruar 90 për qind të infrastrukturës civile në enklavë. OKB-ja vlerëson se kostot e rindërtimit arrijnë rreth 70 miliardë dollarë.

Të ngjajshme

(VIDEO) Mickoski parandjenë se do të arrestohet një ish kryeministër

(VIDEO) Mickoski parandjenë se do të arrestohet një ish kryeministër

(VIDEO) Qeveria po analizon çmimet për të marrë masa

(VIDEO) Qeveria po analizon çmimet për të marrë masa

(VIDEO) DAP, gjatë 2025-ës mbi 70 mijë qytetarë kanë marrë 577 milionë euro nga jashtë

(VIDEO) DAP, gjatë 2025-ës mbi 70 mijë qytetarë kanë marrë 577 milionë euro nga jashtë

(VIDEO) Rikonstruimi i bulevardit “Boris Trajkovski” nis javën e ardhshme

(VIDEO) Rikonstruimi i bulevardit “Boris Trajkovski” nis javën e ardhshme

(VIDEO) Rritet numri i turistëve, kryesojnë ata nga Turqia

(VIDEO) Rritet numri i turistëve, kryesojnë ata nga Turqia

(VIDEO) Gjeorgievski paralajmëron rikonstruim të Kalasë, Çarshisë, Urës dhe Akuaduktit

(VIDEO) Gjeorgievski paralajmëron rikonstruim të Kalasë, Çarshisë, Urës dhe Akuaduktit