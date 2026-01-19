Rritet në 71.550 numri i palestinezëve të vrarë në gjenocidin izraelit në Gaza
Numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet ushtarake izraelite në Rripin e Gazës që nga tetori i vitit 2023 është rritur në 71.550, transmeton Anadolu.
Ushtria izraelite vazhdon sulmet e saj në Gaza, pavarësisht armëpushimit.
Një deklaratë me shkrim nga Ministria e Shëndetësisë e Gazës ndau shifrat e fundit mbi viktimat nga sulmet izraelite që nga tetori i vitit 2023.
Raportohet se dy të vrarë dhe 12 të plagosur u sollën në spitale në 24 orët e fundit, dhe një nga trupat u nxor së fundmi nga rrënojat e një ndërtese të shënjestruar në sulmet e mëparshme.
Që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 10 tetor 2025, 465 persona janë vrarë dhe 1.287 janë plagosur në sulmet izraelite në Gaza.
Numri i përgjithshëm i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në Rripin e Gazës që nga tetori i vitit 2023 ka arritur në 71.550 me 171.365 të plagosur.
Raportohet se mijëra trupa ende janë nën rrënoja në Rripin e Gazës.