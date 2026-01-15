Rritet në 71.441 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza

Rritet në 71.441 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza

Është rritur në 71.441 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet e ushtrisë izraelite në Rripin e Gazës që nga tetori 2023, transmeton Anadolu.

Në një deklaratë me shkrim nga Ministria e Shëndetësisë në Gaza, janë ndarë të dhënat e fundit lidhur me humbjet e jetëve të shënuara në sulmet e Izraelit.

Që nga hyrja në fuqi e armëpushimit, në sulmet izraelite janë vrarë 451 persona dhe janë plagosur 1.251 të tjerë.

Numri i palestinezëve të vrarë në sulmet e Izraelit në Rripin e Gazës që nga tetori 2023 është rritur në 71.441, ndërsa numri i të plagosurve në 171.329.

MARKETING

Të ngjajshme

Dy anëtaret e reja të Këshillit Gjyqësor bënë betimin solemn në Kuvendin e RMV-së

Dy anëtaret e reja të Këshillit Gjyqësor bënë betimin solemn në Kuvendin e RMV-së

UNICEF: Pavarësisht armëpushimit, fëmijët në Gaza po vdesin nga sulmet dhe i ftohti

UNICEF: Pavarësisht armëpushimit, fëmijët në Gaza po vdesin nga sulmet dhe i ftohti

Risteski për ligjin kundër pirjes së duhanit: Duhet të mbështetet çdo ligj që mbron shëndetin

Risteski për ligjin kundër pirjes së duhanit: Duhet të mbështetet çdo ligj që mbron shëndetin

Mucunski për vendimin e SHBA-ve për vizat: Muajt e ardhshëm do të habiteni pozitivisht me politikën e vizave ndaj RMV-së

Mucunski për vendimin e SHBA-ve për vizat: Muajt e ardhshëm do të habiteni pozitivisht me politikën e vizave ndaj RMV-së

Ndalohen 33 ueb-faqe të paligjshme për të lojëra fati në Maqedoni, deri tani janë ndaluar gjithsej 307

Ndalohen 33 ueb-faqe të paligjshme për të lojëra fati në Maqedoni, deri tani janë ndaluar gjithsej 307

Gjykata iraniane mohon akuzat për ekzekutimin e një protestuesi

Gjykata iraniane mohon akuzat për ekzekutimin e një protestuesi