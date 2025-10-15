Rritet në 67.938 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet e Izraelit në Gaza
Numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet e ushtrisë izraelite në Rripin e Gazës është në 67.938, transmeton Anadolu.
Ministria e Shëndetësisë e Gazës lëshoi një deklaratë me shkrim ku detajohen të dhënat më të fundit mbi viktimat dhe lëndimet e pësuara në sulmet izraelite, si dhe trupat e nxjerrë së fundmi nga rrënojat.
Raportohet se 25 të vdekur dhe 35 të plagosur, 16 prej të cilëve u nxorën nga rrënojat, mbërritën në spitalet në Rripin e Gazës në 24 orët e fundit. Gjithashtu thuhet se një person i plagosur në sulmet e mëparshme ka ndërruar jetë.
Numri i të vrarëve nga sulmet e Izraelit në Rripin e Gazës, të cilat filluan më 8 tetor 2023 është rritur në 67.938 ndërsa numri i të plagosurve në 170.169.
Raportohet se mijëra të vdekur mbeten ende nën rrënojat në Rripin e Gazës.