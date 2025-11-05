Rritet në 66 numri i të vdekurve nga tajfuni Kalmaegi në Filipine

Rritet në 66 numri i të vdekurve nga tajfuni Kalmaegi në Filipine

Raportohet se është rritur në 66 numri i të vdekurve nga tajfuni Kalmaegi, i cili mbërriti në Filipine nga Oqeani Paqësor, duke sjellë me vete erëra të forta dhe përmbytje, transmeton Anadolu.

Sipas lajmit të Agjencisë së Lajmeve Filipinase (PNA), Këshilli Kombëtar i Reduktimit dhe Menaxhimit të Rrezikut nga Fatkeqësitë (NDRRMC) lëshoi ​​një deklaratë në lidhje me fatkeqësitë dhe aksidentet e shkaktuara nga tajfuni.

Në deklaratë njoftohet se numri i të vdekurve nga tajfuni Kalmaegi, i njohur në nivel lokal si “Tino”, është rritur në 66.

Thuhet se 49 nga vdekjet janë shënuar në rajonin Cebu, shumica e të cilave u shkaktuan nga rrëshqitjet e dheut dhe përmbytjet. Përpjekjet e kërkim-shpëtimit janë duke vazhduar për 26 persona të zhdukur nga tajfuni.

Sipas raportimeve të mediave kombëtare, një helikopter i Forcave Ajrore Filipinase i vendosur për ndihmë humanitare u rrëzua në rajonin Agusan del Sur, ku si pasojë humbën jetën gjashtë anëtarë të ekuipazhit.

Më shumë se 7.300 njerëz humbën jetën në Tajfunin Haiyan, i cili goditi Filipinet në nëntor 2013.

MARKETING

Të ngjajshme

Izraeli vazhdon shkeljet e tij në rajonin Quneitra të Sirisë

Izraeli vazhdon shkeljet e tij në rajonin Quneitra të Sirisë

COVID-19 shkakton probleme më afatgjata të zemrës tek të rinjtë sesa vaksinat

COVID-19 shkakton probleme më afatgjata të zemrës tek të rinjtë sesa vaksinat

SPB Tetovë: Ndalohen tre të mitur, policia gjen marihuanë pranë tyre

SPB Tetovë: Ndalohen tre të mitur, policia gjen marihuanë pranë tyre

Pushohet nga puna gazetari italian që bëri pyetje për Gazën në Komisionin Evropian

Pushohet nga puna gazetari italian që bëri pyetje për Gazën në Komisionin Evropian

Kurti për ish-udhëheqësit e UÇK-së: S’ka arsye të mbahen në paraburgim

Kurti për ish-udhëheqësit e UÇK-së: S’ka arsye të mbahen në paraburgim

Rama: Nga 1 janari paga minimale 500 euro, deri në fund të mandatit 700

Rama: Nga 1 janari paga minimale 500 euro, deri në fund të mandatit 700