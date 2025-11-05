Rritet në 66 numri i të vdekurve nga tajfuni Kalmaegi në Filipine
Raportohet se është rritur në 66 numri i të vdekurve nga tajfuni Kalmaegi, i cili mbërriti në Filipine nga Oqeani Paqësor, duke sjellë me vete erëra të forta dhe përmbytje, transmeton Anadolu.
Sipas lajmit të Agjencisë së Lajmeve Filipinase (PNA), Këshilli Kombëtar i Reduktimit dhe Menaxhimit të Rrezikut nga Fatkeqësitë (NDRRMC) lëshoi një deklaratë në lidhje me fatkeqësitë dhe aksidentet e shkaktuara nga tajfuni.
Në deklaratë njoftohet se numri i të vdekurve nga tajfuni Kalmaegi, i njohur në nivel lokal si “Tino”, është rritur në 66.
Thuhet se 49 nga vdekjet janë shënuar në rajonin Cebu, shumica e të cilave u shkaktuan nga rrëshqitjet e dheut dhe përmbytjet. Përpjekjet e kërkim-shpëtimit janë duke vazhduar për 26 persona të zhdukur nga tajfuni.
Sipas raportimeve të mediave kombëtare, një helikopter i Forcave Ajrore Filipinase i vendosur për ndihmë humanitare u rrëzua në rajonin Agusan del Sur, ku si pasojë humbën jetën gjashtë anëtarë të ekuipazhit.
Më shumë se 7.300 njerëz humbën jetën në Tajfunin Haiyan, i cili goditi Filipinet në nëntor 2013.