Rritet në 65 numri i personave që humbën jetën në protestat në Iran
Numri i personave që kanë humbur jetën në protestat në Iran është rritur në 65, njoftoi Agjencia e Lajmeve të Aktivistëve të të Drejtave të Njeriut në Iran (HRANA), transmeton Anadolu.
Raporti, i publikuar në faqen e internetit të grupit me bazë në SHBA, thotë se demonstratat kanë zgjatur 13 ditë rresht, duke u zhvilluar në 512 vende në 180 qytete në të gjitha 31 provincat iraniane, duke rezultuar në vdekjen e 50 protestuesve, 14 zyrtarëve të zbatimit të ligjit dhe sigurisë, si dhe një civili të lidhur me qeverinë.
Demonstratat gjithashtu kanë çuar në dhjetëra të plagosur dhe 2.311 persona të arrestuar. Sipas raportit, plagosjet janë shkaktuar kryesisht nga të shtëna me fishekë dhe plumba plastikë.
Autoritetet nuk kanë lëshuar asnjë deklaratë lidhur me të vrarët ose të plagosurit.
Irani ka përjetuar një valë protestash që nga fundi i dhjetorit, kryesisht për shkak të rënies së ndjeshme të vlerës së rialit iranian dhe përkeqësimit të kushteve ekonomike.
Demonstratat nisën më 28 dhjetor pranë Pazarit të Madh të Teheranit dhe më pas u zgjeruan në disa qytete.
Dje, presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se Irani është “në telashe të mëdha” ndërsa protestat po përhapen dhe theksoi se SHBA-ja po i ndjek nga afër zhvillimet dhe paralajmëroi autoritetet të mos përdorin forcë vdekjeprurëse.
Irani ka akuzuar SHBA-në dhe Izraelin për nxitjen e trazirave, me zyrtarë që paralajmërojnë se forcat e sigurisë dhe gjyqësori “nuk do të tregojnë asnjë tolerancë ndaj sabotuesve”.