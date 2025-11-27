Rritet në 55 numri i viktimave nga zjarri në ndërtesat në Hong Kong
Të paktën 55 persona kanë humbur jetën nga një zjarr i madh që përfshiu apartamente banimi publik në lagjen Tai Po të Hong Kongut.
Ndërkohë, më shumë se 270 persona ende rezultojnë të zhdukur. Tre drejtues të kompanive të ndërtimit janë arrestuar me dyshimin për vrasje të paqëllimshme, lidhur me përdorimin e materialeve të ndezshme, përfshirë rrjetë dhe fletë plastike, të cilat mund të kenë favorizuar përhapjen e shpejtë të flakëve.
Pas 18 orësh operacioni, zyrtarët kanë njoftuar se zjarri është nën kontroll. Ngjarja është klasifikuar si zjarr i nivelit pesë, niveli më serioz i emergjencës në Hong Kong.