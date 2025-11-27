Rritet në 55 numri i viktimave nga zjarri në ndërtesat në Hong Kong

Rritet në 55 numri i viktimave nga zjarri në ndërtesat në Hong Kong

Të paktën 55 persona kanë humbur jetën nga një zjarr i madh që përfshiu apartamente banimi publik në lagjen Tai Po të Hong Kongut.

Ndërkohë, më shumë se 270 persona ende rezultojnë të zhdukur. Tre drejtues të kompanive të ndërtimit janë arrestuar me dyshimin për vrasje të paqëllimshme, lidhur me përdorimin e materialeve të ndezshme, përfshirë rrjetë dhe fletë plastike, të cilat mund të kenë favorizuar përhapjen e shpejtë të flakëve.

Pas 18 orësh operacioni, zyrtarët kanë njoftuar se zjarri është nën kontroll. Ngjarja është klasifikuar si zjarr i nivelit pesë, niveli më serioz i emergjencës në Hong Kong.

MARKETING

Të ngjajshme

Mickoski: Gjykata Kushtetuese dhe Kacarska kanë hequr rritjen lineare të pensioneve

Mickoski: Gjykata Kushtetuese dhe Kacarska kanë hequr rritjen lineare të pensioneve

AKI: Poverenikët e jashtëligjshëm nuk ju kryejnë punë, përgjigjen do ta merrni nga populli më 11 janar

AKI: Poverenikët e jashtëligjshëm nuk ju kryejnë punë, përgjigjen do ta merrni nga populli më 11 janar

“Trupat britanike u trajnuan në Izrael gjatë gjenocidit në Gaza”

“Trupat britanike u trajnuan në Izrael gjatë gjenocidit në Gaza”

Kreu vrasje para 28 vjetëve në Maqedoni, Greqia nuk e ekstradon shtetasin e Maqedonisë

Kreu vrasje para 28 vjetëve në Maqedoni, Greqia nuk e ekstradon shtetasin e Maqedonisë

Të paktën 31 të vdekur nga përmbytjet dhe rrëshqitjet e dheut në Sri Lanka

Të paktën 31 të vdekur nga përmbytjet dhe rrëshqitjet e dheut në Sri Lanka

VLEN: Komisioni anketues duhet të zbardhë të vërtetat e të gjitha rasteve tragjike

VLEN: Komisioni anketues duhet të zbardhë të vërtetat e të gjitha rasteve tragjike