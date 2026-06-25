Rritet në 5 numri i viktimave nga vala e të nxehtit në Itali, temperaturat priten të kalojnë 40°C
Të paktën pesë persona kanë humbur jetën në Itali gjatë ditëve të fundit si pasojë e valës së të nxehtit që ka përfshirë vendin, duke prekur kryesisht punëtorët në sektorin e bujqësisë dhe ndërtimit. Një tjetër viktimë raportohet të jetë një person i pastrehë, i cili dyshohet se ka ndërruar jetë nga goditja e nxehtësisë.
Autoritetet italiane kanë vendosur 17 qytete në gjendje gatishmërie të lartë për shkak të temperaturave ekstreme, ndërsa parashikimet tregojnë se kulmi i valës së të nxehtit pritet të arrijë të hënën e ardhshme, me temperatura që mund të kalojnë 40°C në shumë zona të Italisë qendrore dhe veriore.
Në Firence, Galeria Uffizi ka vendosur të mbyllë sportelet fizike të biletave për tre ditë, për të shmangur grumbullimet dhe ekspozimin e turistëve në temperatura të larta. Hyrja në muze do të lejohet vetëm për vizitorët që kanë blerë bileta online.
Ndërkohë, në Romë janë duke u shqyrtuar plane për shndërrimin e strehimoreve të vjetra dhe hapësirave nëntokësore në “streha klimatike”, ku qytetarët do të mund të strehohen nga nxehtësia ekstreme, me temperatura që në këto ambiente variojnë nga 14 deri në 17 gradë Celsius.