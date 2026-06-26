Rritet në 304 numri i viktimave nga virusi Ebola në Kongo, 1155 raste të infektuara
Virusi Ebola ka vrarë 304 persona deri më tani, ndërsa autoritetet shëndetësore në Republikën Demokratike të Kongos kanë konfirmuar gjithsej 1,155 raste. Në të njëjtën kohë, siç raportohet nga autoritetet e vendit, 37 raste të reja dhe 5 vdekje të reja u regjistruan në 24 orët e fundit.
Zyrtarët e shëndetësisë vërejnë se mbikëqyrja e përmirësuar epidemiologjike ka lejuar zbulimin më të hershëm të rasteve dhe ka konfirmuar rritjen e vazhdueshme të transmetimit të virusit në baza javore.
Epidemia aktuale, e shpallur më 15 maj, është për shkak të llojit Budibugio të virusit, një lloj më i rrallë për të cilin nuk ka trajtim ose vaksinë specifike.
Shumica e shpërthimeve të mëparshme janë shkaktuar nga lloji i virusit Zaire, për të cilin ekziston një vaksinë. Është i 17-ti me radhë në vendin e madh të Afrikës Qendrore me rreth 100 milionë banorë.
Autoritetet shëndetësore vlerësojnë se virusi kishte qarkulluar për njëfarë kohe pa u zbuluar, përpara se të shpallej epidemia.
Virusi Ebola ka vrarë të paktën 15,000 njerëz në Afrikë gjatë pesëdhjetë viteve të fundit, me shkallën e vdekshmërisë nga sëmundja që varion midis 25% dhe 90%, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH).
Në Republikën Demokratike të Kongos, epidemia më vdekjeprurëse kishte marrë jetën e gati 2,300 personave nga një total prej 3,500 rastesh midis viteve 2018 dhe 2020.