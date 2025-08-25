Rritet në 300 numri i të vdekurve nga uria në Rripin e Gazës, 117 prej tyre janë fëmijë
Në 24 orët e fundit në Rripin e Gazës, ku është goditur nga uria, sulmet dhe bllokadat izraelite, 11 persona të tjerë, përfshirë 2 fëmijë, kanë vdekur nga uria, transmeton Anadolu.
Drejtori i Përgjithshëm i Ministrisë palestineze të Shëndetësisë në Gaza, Munir al-Bursh, në një deklaratë me shkrim dha informacionet më të fundit mbi ata që kanë vdekur nga uria.
Duke theksuar se uria vazhdon të marrë jetë në Rripin e Gazës, i cili është nën sulme dhe bllokadë intensive izraelite, Bursh deklaroi se 11 palestinezë të tjerë, përfshirë 2 fëmijë, kanë vdekur nga uria dhe kequshqyerja në 24 orët e fundit.
Bursh theksoi se numri i njerëzve që kanë vdekur nga uria në Rripin e Gazës që nga 7 tetori 2023, është rritur në 300, 117 prej të cilëve janë fëmijë.
Raporti i fundit i publikuar nga Klasifikimi i Fazës së Sigurisë Ushqimore të Integruar (IPC) i mbështetur nga Kombet e Bashkuara (OKB) deklaroi se “provat konfirmojnë se uria në Qytetin e Gazës është në nivelin 5, i njohur si katastrofik, që nga 15 gushti 2025”.
Raporti i IPC-së theksoi se “pas 22 muajsh konflikti brutal, më shumë se gjysmë milioni njerëz në Rripin e Gazës përballen me kushte katastrofike të karakterizuara nga uria, varfëria dhe vdekja”.
– Gaza po vdes nga “uria”
Nën sulmet izraelite dhe një bllokadë të rreptë që kufizon ndihmën humanitare, Rripi i Gazës po përjeton një katastrofë humanitare, me uri të përhapur dhe mungesë uji, ilaçesh, furnizimesh mjekësore dhe produktesh higjienike.
Vdekjet nga uria, veçanërisht tek fëmijët, janë në rritje në Rripin e Gazës. Qarqet lokale dhe ndërkombëtare deklarojnë se Izraeli po përdor “urinë dhe etjen si armë”.
Duke shkatërruar gjithashtu infrastrukturën civile dhe duke shkatërruar 88 për qind të Gazës, ushtria izraelite shpesh synon palestinezët e zhvendosur nga urdhrat e deportimit në zonat ku ata strehohen.
Numri i njerëzve të zhvendosur nga sulmet dhe urdhrat e deportimit izraelit në Gaza, e cila ka një popullsi prej afërsisht 2,3 milionë, thuhet se ka arritur në 2 milionë.
Të privuar nga furnizimet bazë, palestinezët luftojnë për të mbijetuar në tenda të improvizuara ose në shkolla të mbipopulluara ku mungojnë furnizimet higjienike, lavamanët janë të pamjaftueshëm dhe sëmundjet infektive janë të përhapura.
Ndërkohë, ushtria izraelite kryen sulme të përditshme, duke bombarduar tendat dhe strehimoret e civilëve të zhvendosur.