Rritet në 3.342 numri i të vdekurve nga tërmetet në Venezuelë
Numri i të vdekurve nga tërmetet e fuqishme që goditën Venezuelën veriore muajin e kaluar është rritur në 3.342, me 16.740 të plagosur, tha të dielën Ministria e Komunikimit dhe Informacionit e vendit, transmeton Anadolu.
Ministria tha se 6.462 persona janë shpëtuar deri më tani pas tërmeteve, të cilat kanë prekur 856 ndërtesa, me 190 struktura që janë shembur.
Autoritetet thanë se 86.794 familje kanë marrë ndihmë, ndërsa 17.345 persona kanë mbetur të pastrehë.
Deklarata thekson se 4.088 punonjës ndërkombëtarë të shpëtimit janë vendosur në zonat e goditura nga tërmeti, ndërsa Karakasi ka pozicionuar 29.567 personel dhe 27.482 vullnetarë për përpjekjet e ndihmës. Deri më tani, janë shpërndarë 9.585 tonë metrikë ushqim dhe 669.008 litra ujë, 23.820 pacientë kanë marrë trajtim mjekësor dhe janë ngritur 79 kampe të përkohshme.
Sipas Shërbimit Gjeologjik të SHBA-së, më 24 qershor, dy tërmete me magnitudë 7,2 dhe 7,5 ballë e goditën kombin e Amerikës së Jugut me një diferencë prej 39 sekondash.
Ministria tha se deri më tani ka pasur 995 lëkundje pasuese.