Rritet në 281 numri i viktimave nga tërmeti në Kolumbi, vazhdojnë kërkimet për qindra të zhdukur
Numri i të vdekurve nga tërmeti me magnitudë 7.4 ballë që goditi Kolumbinë në fillim të kësaj jave është rritur në 281 ndërsa qindra njerëz janë ende të zhdukur, njoftoi sot agjencia e lajmeve EFE, transmeton Anadolu.
Duke cituar autoritetet kolumbiane, agjencia tha se 3.971 persona janë raportuar të plagosur dhe 379 mbeten të zhdukur.
Tërmeti goditi Kolumbinë perëndimore të hënën, duke shkaktuar shkatërrim të gjerë në disa qytete dhe duke dëmtuar shtëpi, shkolla, spitale dhe infrastrukturë tjetër kritike.
Epiqendra ishte afër San Jose del Palmar në departamentin e Choco, me lëkundje në pjesë të tjera të vendit, përfshirë kryeqytetin Bogota si dhe vendet fqinje.
Ekipet e shpëtimit janë duke kërkuar nëpër ndërtesat e shembura të mbijetuar ndërsa autoritetet kanë paralajmëruar se mundësia për gjetjen e njerëzve të gjallë nën rrënoja po ngushtohet.