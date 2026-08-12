Rritet në 239 numri i të vdekurve nga tërmeti në Kolumbi
Numri i viktimave nga tërmeti me magnitudë 7,4 që goditi Kolumbinë perëndimore është rritur në 239, sipas një vlerësimi të dëmeve të publikuar të mërkurën nga Njësia Kombëtare për Menaxhimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë (UNGRD), transmeton Anadolu.
Tërmeti, epiqendra e të cilit ishte në zonën e San Jose del Palmar, preku 14 departamente dhe 403 bashki, thuhet në vlerësim.
Të paktën 3.755 persona u lënduan, ndërsa 287 të tjerë rezultojnë ende të zhdukur. Sipas shifrave të fundit, nga fatkeqësia janë prekur 24.324 familje, ose 49.214 persona.
Tërmeti shkaktoi dëme të mëdha në banesa dhe infrastrukturën publike. Gjithsej 9.215 banesa u shkatërruan, ndërsa 45.457 të tjera u dëmtuan.
Qeveria ka shpallur gjendje kombëtare të fatkeqësisë, me qëllim forcimin e mobilizimit dhe koordinimit të kapaciteteve institucionale për përballimin e emergjencës.
Tërmeti u regjistrua në orën 07:34 sipas kohës lokale të hënën, me epiqendrën rreth 5 kilometra në lindje të qytetit San Jose del Palmar, sipas të dhënave të Shërbimit Gjeologjik të SHBA-së (USGS). Agjencia tha se tërmeti e kishte origjinën në një thellësi prej 107 kilometrash.
Një tërmet pasues me magnitudë 5,0 u regjistrua në orën 08:18, rreth 16 kilometra në perëndim të San Jose del Palmar. Bashkia, e cila ndodhet në departamentin Choco, ka rreth 4.800 banorë dhe shtrihet në një lartësi prej 1.288 metrash mbi nivelin e detit.
Tërmeti ka shkaktuar reagim emergjent në zonat e prekura, ndërsa Kolumbisë i është ofruar gjithashtu ndihmë ndërkombëtare.