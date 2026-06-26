Rritet në 235 numri i viktimave nga tërmetet në Venezuelë
Numri i viktimave në tërmetet e njëpasnjëshme që shkatërruan bregdetin verior të Venezuelës të mërkurën është rritur në 235, me më shumë se 4.300 të tjerë të plagosur, konfirmoi të enjten ministri i Shëndetësisë, Carlos Alvarado, transmeton Anadolu.
Duke folur në rrjetin shtetëror “Venezolana de Television” (VTV), Alvarado tha se ekipet mjekësore po punojnë pa ndërprerje.
“Brenda sistemit të shëndetit publik, ne kemi trajtuar më shumë se 4.300 individë të plagosur. Tragjikisht, kjo përfshin 235 pacientë që mbërritën në mjediset tona shëndetësore pa shenja jetësore ose ndërruan jetë menjëherë pas pranimit”, theksoi Alvarado.
Ai shtoi se shumica dërmuese e viktimave dhe lëndimeve të rënda janë të përqendruara në shtetin bregdetar të La Guaira. Shteti verior, i cili shërben si porta kryesore detare dhe ajrore për në Karakas, strehon aeroportin ndërkombëtar “Simon Bolivar” në Maiquetia. Terminali mbetet i mbyllur për një kohë të pacaktuar për shkak të dëmtimeve të mëdha strukturore.
Për t’u përballur me mbingarkesën e pacientëve me trauma nga klinikat lokale, autoritetet kanë filluar ndërtimin e spitaleve të improvizuara fushore në të gjithë rajonin bregdetar.
Shkatërrimi i përhapur rrjedh nga një “dyshe sizmike” e rrallë, një fenomen ku dy ngjarje tektonike me intensitet të lartë shpërthejnë pothuajse njëkohësisht në të njëjtën zonë. Të mërkurën pasdite, një para-lëkundje fillestare me magnitudë 7.2 ballës pranë San Felipes u pasua vetëm 39 sekonda më vonë nga një goditje kryesore me magnitudë 7.5 ballë në juglindje të Yumares.
Presidenti i Asamblesë Kombëtare, Jorge Rodriguez tha se sizmologët kanë regjistruar të paktën 138 lëkundje pasuese që nga tërmetet binjake. Ai theksoi se dridhjet dëmtuan 346 pika infrastrukturore, përfshirë 250 ndërtesa apartamentesh dhe 20 qendra tregtare, kryesisht në La Guaira. Dëmet strukturore ndikuan në tetë spitale rajonale, duke detyruar personelin e urgjencës të evakuojë me shpejtësi pacientët në klinika alternative.
SHBA-ja njoftoi vendosjen e menjëhershme të aseteve ushtarake për të ndihmuar autoritetet lokale me logjistikë dhe operacione ndihme humanitare ndërsa presidenti brazilian Luiz Inacio Lula da Silva konfirmoi sot nisjen e një avioni ushtarak mallrash me 36 zjarrfikës të specializuar për kërkim-shpëtim, ekspertë të mbrojtjes civile, teknikë telekomunikacioni dhe një spital fushor të pajisur plotësisht.
Ekuadori dhe El Salvadori po vendosin njësi të specializuara me qen, mjekë dhe ekipe shpëtimi taktik. Ndërkohë, Meksika dhe Kili dërguan ekipe reagimi ndaj fatkeqësive sizmike me përvojë të lartë për të ndihmuar në kërkim-shpëtimin urban.
Kolumbia aktivizoi forcat e saj të armatosura, policinë, Mbrojtjen Civile dhe njësitë e menaxhimit të riskut për vendosje të menjëhershme ndërkufitare. Kuba i ricaktoi misionit të saj të përhershëm mjekësor brenda Venezuelës për të ofruar kujdes në vijën e parë të frontit dhe trauma që nga fillimi i katastrofës.
Panamaja, Peruja, Argjentina, Paraguai, Kosta Rika, Guatemala dhe Uruguai kanë premtuar gjithashtu personel emergjence dhe paketa ndihme financiare.