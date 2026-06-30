Rritet në 1.943 numri i të vdekurve nga tërmetet në Venezuelë

Rritet në 1.943 numri i të vdekurve nga tërmetet në Venezuelë

Numri i viktimave nga dy tërmetet e njëpasnjëshme të javës së kaluar në Venezuelë është rritur në 1.943, njoftoi kryetari i Asamblesë Kombëtare të vendit, Jorge Rodriguez, transmeton Anadolu.

Në një fjalim në televizionin shtetëror, Rodriguez tha se gjithsej 10.571 persona janë lënduar.

Sipas Shërbimit Gjeologjik të SHBA-së (USGS), dy tërmete me magnitudë 7,2 dhe 7,5 goditën vendin e Amerikës së Jugut më 24 qershor.

Studiuesit e agjencisë amerikane hapësinore NASA thanë në një raport se rreth 58.870 ndërtesa ka të ngjarë të jenë dëmtuar ose shkatërruar nga dy tërmetet.

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