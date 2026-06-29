Rritet në 1.719 numri i të vdekurve nga tërmetet në Venezuelë
Numri i viktimave nga dy tërmetet e njëpasnjëshme që goditën javën e kaluar Venezuelën është rritur në 1.719, tha presidenti i Asamblesë Kombëtare, Jorge Rodriguez, transmeton Anadolu.
Në një fjalim në televizionin shtetëror, Rodriguez u tha gazetarëve se gjithsej 5.034 persona janë lënduar, ndërsa 15.866 familje janë prekur.
Sipas Shërbimit Gjeologjik të SHBA-së (USGS), dy tërmete me magnitudë 7,2 dhe 7,5 goditën vendin e Amerikës së Jugut më 24 qershor, me një diferencë prej 39 sekondash.
Tërmeti me magnitudë 7,5 goditi 23 kilometra në juglindje të Yumares në shtetin Yaracuy, ndërsa tërmeti me magnitudë 7,2 ndodhi 23,9 kilometra në verilindje të San Felipes, gjithashtu në shtetin Yaracuy, tha USGS-ja.