Rritet në 1.398 numri i viktimave nga përmbytjet në Nepal-Kinë, të zhdukur mbi 5.500 persona
Numri i viktimave nga përmbytjet shkatërruese dhe rrëshqitjet e baltës në kufirin Nepal-Kinë është rritur në 1.398 me mbi 5.500 persona të zhdukur, treguan sot statistikat zyrtare, transmeton Anadolu.
Nga të zhdukurit, 850 janë të huaj, sipas shifrave zyrtare nga Nepali dhe Kina. Autoriteti Kombëtar i Reduktimit dhe Menaxhimit të Rrezikut të Fatkeqësive të Nepalit tha se 1.355 trupa janë gjetur deri më tani, ndërsa rreth 5.000 njerëz, përfshirë 589 të huaj, mbeten të zhdukur.
Më shumë se 13 mijë njerëz janë shpëtuar nga zonat e goditura nga përmbytjet. Autoritetet kineze thanë se të paktën 43 persona janë konfirmuar të vdekur ndërsa 519 të tjerë, përfshirë 261 të huaj, mbeten të zhdukur në Rajonin Autonom Xizang jugperëndimor, i njohur gjithashtu si Tibet.
Byroja Kibernetike e Nepalit ka nisur hetime mbi abuzimin e mediave sociale që synon njerëzit e prekur nga përmbytjet e lumenjve të muajit të kaluar, raportoi e përditshmja lokale angleze “Kathmandu Post”.
Pas një paralajmërimi nga kryeministri nepalez, Balendra Shah, byroja formoi ekip prej 10 anëtarësh për të hetuar përdoruesit e mediave sociale të akuzuar për postimin e komenteve abuzive dhe urrejtjes kundër atyre që preken. Ai paralajmëroi në një postim në Facebook se ata që tallen ose ngacmojnë njerëzit që vuajnë pas katastrofës do të përballen me pasoja, duke shtuar se qeveria do të mbajë qëndrim të ashpër kundër një sjelljeje të tillë.
Autoritetet thanë se po përpilojnë profile të njerëzve që kanë postuar komente të pandjeshme për të mbijetuarit nga përmbytjet. Shumë familje që kërkojnë të afërmit e zhdukur nga përmbytjet po përdorin rrjetet sociale për të apeluar për ndihmë. Megjithatë, postimet e tyre janë pritur me një mori komentesh armiqësore dhe poshtëruese.
“Njerëzit që bëjnë vërejtje të panevojshme, i nënçmojnë ata që vuajnë ose kërkojnë t’u shkaktojnë atyre vuajtje të mëtejshme në këtë kohë të ndjeshme, janë kriminelë”, shkroi Shah.
“Qeveria nuk do të tregojë asnjë butësi ndaj tyre”, shtoi ai.
Abuzimi vazhdon pavarësisht paralajmërimit të kryeministrit.
Të paktën një person është arrestuar për postimin e komenteve të urrejtjes në rrjetet sociale kundër të prekurve nga përmbytjet. Sipas ligjit vendas, ata që shpallen fajtorë mund të gjobiten deri në 100 mijë Rs ose të dënohen deri në 5 vjet burg, ose të dyja.