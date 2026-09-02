Rritet në 1.130 numri i viktimave nga përmbytjet në Nepal-Kinë, gati 4.500 të zhdukur
Numri i të vdekurve nga përmbytjet shkatërruese të javës së kaluar dhe rrëshqitjet e dheut në kufirin Kinë-Nepal është rritur në 1.130, me gati 4.500 të zhdukur, treguan sot të dhënat e fundit zyrtare, transmeton Anadolu.
Sipas Autoritetit Kombëtar për Reduktimin dhe Menaxhimin e Rrezikut të Fatkeqësive, 1.114 trupa janë gjetur në Nepal që nga përmbytjet masive të mëdha që goditën vendin e Himalajeve më 26 gusht ndërsa 292 njerëz u plagosën dhe 3.916 mbetën të zhdukur.
Autoritetet thanë se rreth 12 mijë njerëz janë shpëtuar nga zonat e goditura nga përmbytjet ndërsa më shumë se 21 mijë anëtarë të personelit të sigurisë, përfshirë ushtrinë dhe policinë, janë mobilizuar për të ndihmuar operacionet e vazhdueshme të kërkimit dhe shpëtimit.
Rreth 1.6 milionë njerëz janë prekur në Nepal nga përmbytjet e befasishme, shtuan ata.
Të paktën 16 persona kanë humbur jetën në anën kineze të kufirit, me 546 të zhdukur, përfshirë 261 të huaj, sipas “Xinhua News”.