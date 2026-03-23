Rritet në 1.039 numri i të vdekurve në Liban nga sulmet izraelite që nga fillimi i marsit
Numri i të vdekurve nga sulmet izraelite në Liban ka arritur në të paktën 1.039 që nga fillimi i ofensivës së zgjeruar më 2 mars, transmeton Anadolu.
Agjencia Kombëtare e Lajmeve (NNA), duke cituar të dhënat e Ministrisë së Shëndetësisë, tha se numri i të plagosurve gjatë së njëjtës periudhë ka arritur në 2.876.
Sipas ministrisë, vetëm gjatë 24 orëve të fundit, 10 persona janë vrarë dhe 90 të tjerë janë plagosur në të gjithë vendin.
Ushtria izraelite ka intensifikuar sulmet ajrore dhe ka nisur një ofensivë tokësore në jug të Libanit që nga një sulm ndërkufitar i Hezbollahut më 2 mars.
Përshkallëzimi aktual pasoi ofensivën e përbashkët SHBA-Izrael kundër Iranit më 28 shkurt, e cila ka shkaktuar mbi 1.300 viktima.
Teherani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa ndaj Izraelit, si dhe ndaj bazave ushtarake amerikane në Jordani, Irak dhe vendet e Gjirit.