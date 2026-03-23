Rritet në 1.039 numri i të vdekurve në Liban nga sulmet izraelite që nga fillimi i marsit

Numri i të vdekurve nga sulmet izraelite në Liban ka arritur në të paktën 1.039 që nga fillimi i ofensivës së zgjeruar më 2 mars, transmeton Anadolu.

Agjencia Kombëtare e Lajmeve (NNA), duke cituar të dhënat e Ministrisë së Shëndetësisë, tha se numri i të plagosurve gjatë së njëjtës periudhë ka arritur në 2.876.

Sipas ministrisë, vetëm gjatë 24 orëve të fundit, 10 persona janë vrarë dhe 90 të tjerë janë plagosur në të gjithë vendin.

Ushtria izraelite ka intensifikuar sulmet ajrore dhe ka nisur një ofensivë tokësore në jug të Libanit që nga një sulm ndërkufitar i Hezbollahut më 2 mars.

Përshkallëzimi aktual pasoi ofensivën e përbashkët SHBA-Izrael kundër Iranit më 28 shkurt, e cila ka shkaktuar mbi 1.300 viktima.

Teherani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa ndaj Izraelit, si dhe ndaj bazave ushtarake amerikane në Jordani, Irak dhe vendet e Gjirit.

Të ngjajshme

Shkelet hapësira ajrore e Lituanisë, droni rrëzohet në kufirin me Bjellorusinë

Shkelet hapësira ajrore e Lituanisë, droni rrëzohet në kufirin me Bjellorusinë

Irani: Kontroll i fortë mbi Hormuzin, fuqitë e huaja “nuk kanë të drejtë” të ndërhyjnë në sigurinë e Gjirit

Irani: Kontroll i fortë mbi Hormuzin, fuqitë e huaja “nuk kanë të drejtë” të ndërhyjnë në sigurinë e Gjirit

Kryeministri izraelit: Trump beson se ka mundësi për marrëveshje me Iranin

Kryeministri izraelit: Trump beson se ka mundësi për marrëveshje me Iranin

Ushtria izraelite do të vazhdojë luftën me Iranin pavarësisht deklaratave të Trump për “bisedime produktive”

Ushtria izraelite do të vazhdojë luftën me Iranin pavarësisht deklaratave të Trump për “bisedime produktive”

“SHBA cakton 9 prillin si datë të mundshme për përfundimin e luftës me Iranin”

“SHBA cakton 9 prillin si datë të mundshme për përfundimin e luftës me Iranin”

Trump paralajmëron se Irani ka “një mundësi të fundit” për të ndalur kërcënimet ndaj SHBA-së dhe aleatëve

Trump paralajmëron se Irani ka “një mundësi të fundit” për të ndalur kërcënimet ndaj SHBA-së dhe aleatëve