Rritet interesimi për vaksinim kundër gripit në Maqedoni
Ministria e Shëndetësisë njofton se është në rritje interesimi për vaksinim kundër gripit sezonal.
Deri tani janë paraqitur 70 mijë qytetarë, ndërsa janë vaksinuar më shumë se 22 mijë persona në vend.
Vaksinimi po zbatohet më 35 mijë pika vaksinimi, prej të cilëve pesë janë në Shkup.
Në vaksinimin pa papagaesë janë përfshirë kategori të ndryshme të qytetarëve në mesin e të cilëve: personat mbi 65 vjeç, personat me sëmundje kronike, punëtorët shëndetësor, gratë shtatzëna, fëmijët nga 6 muaj deri në pesë vjet.