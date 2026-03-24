Rritet çmimi i naftës
MARKETING
Një fuçi naftë Brent sot në mëngjes tregtohet për mbi 100 dollarë. Rritja e çmimit të naftës ndodhi pasi dje kishte rënë për 10% pas vendimit të presidentit amerikan, Donald Trump, për të shtyrë sulmet ndaj Iranit dhe për të shpallur bisedime me Teheranin.
MARKETING
Në bursat aziatike sot në mëngjes, çmimi i naftës Brent nga Deti i Veriut u rrit për 2,9 përqind dhe një fuçi u tregtua për 102,84 dollarë.
Një rritje prej 3,5 përqind u regjistrua edhe tek çmimi i naftës amerikane referencë “West Texas Intermediate”, i cili tregtohej për 91,20 dollarë për fuçi.