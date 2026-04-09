Rritet çmimi i naftës Brent për shkak të ndërprerjeve të reja në Ngushticën e Hormuzit

MARKETING

Çmimet e naftës së papërpunuar Brent u rritën sot me 2.5 për qind duke ulur humbjet e mëdha, pasi raportet nga mediat iraniane dhe ndërprerjet e reja në Ngushticën e Hormuzit ngritën dyshime të reja lidhur me armëpushimin e ndërmjetësuar nga SHBA-ja dhe rritën shqetësimet mbi furnizimin global me naftë, transmeton Anadolu.

MARKETING

Sample Image

Kontratat e ardhshme të naftës së papërpunuar Brent tregtohen afër 97 dollarëve për fuçi që nga ora 05:50, pasi ranë më shumë se 16 për qind të mërkurën në 90 dollarë, niveli i tyre më i ulët në më shumë se një muaj. Çmimet fillimisht kishin rënë pasi SHBA-ja dhe Irani ranë dakord për një armëpushim dyjavor, duke lehtësuar shqetësimet e menjëhershme në lidhje me ndërprerjet e furnizimit në Lindjen e Mesme.

Ndjenja ndryshoi pasi Agjencia e Lajmeve Tasnim, duke cituar një burim, raportoi se Irani mund të tërhiqet nga armëpushimi i mbështetur nga SHBA-ja nëse Izraeli vazhdonte atë që e përshkroi si shkelje në Liban.

Mediat iraniane raportuan se tranziti i cisternave të naftës përmes Ngushticës së Hormuzit ishte ndalur përsëri pas sulmeve izraelite në Liban, pavarësisht se dy cisterna kaluan në mënyrë të sigurt më herët pas njoftimit të armëpushimit.

Sot Tasnim tha se “një numër i madh” anijesh janë bllokuar në rrugën ujore strategjike. Raporti erdhi disa orë pasi transmetuesi shtetëror iranian IRIB citoi Organizatën e Porteve dhe Detare të thoshte se anijet që kërkojnë të kalojnë nëpër ngushticë duhet të koordinohen me Marinën e Gardës Revolucionare Islamike dhe të përdorin rrugë të caktuara.

MARKETING

Të ngjajshme

