Rriten vetëvrasjet në ushtrinë izraelite
Vetëvrasjet në ushtrinë izraelite po rriten në Izrael për shkak të një reduktimi të mbështetjes për shëndetin mendor për ushtarët, sipas një raporti të së përditshmes izraelite “Haaretz” të mërkurën, transmeton Anadolu.
Të paktën 10 ushtarë izraelitë në detyrë aktive kanë vdekur nga vetëvrasja që nga fillimi i vitit 2026, përfshirë gjashtë raste të regjistruara vetëm në prill, tha raporti.
Ai shtoi se tre rezervistë që kishin shërbyer gjatë luftës gjithashtu u vetëvranë këtë muaj pasi përfunduan shërbimin e tyre, së bashku me dy oficerë policie, përfshirë një oficer të Policisë Kufitare të rekrutuar.
Të dhënat “tregojnë një rritje të vazhdueshme të vetëvrasjeve brenda establishmentit të mbrojtjes”, një trend që filloi pas shpërthimit të luftës në Gaza në tetor 2023, vuri në dukje raporti.
Një zyrtar i lartë në Drejtorinë e Fuqisë Punëtore të ushtrisë izraelite pranoi vështirësitë në adresimin e çështjes, duke thënë: “Në fillim të luftës, menduam se e kishim situatën nën kontroll… dhe na shpërtheu në fytyrë”.
Burime të ushtrisë izraelite përmendën luftimet e zgjatura dhe barrën psikologjike kumulative mbi një numër relativisht të vogël të anëtarëve të shërbimit si faktorë kyç pas rritjes.
Disa zyrtarë e lidhën gjithashtu rritjen e shpejtë në prill me ngjarjet e “Ditës së Përkujtimit” dhe fokusin e shtuar në zi, megjithëse ekspertët e shëndetit mendor e vunë në dyshim këtë shpjegim, duke vënë në dukje se modele të ngjashme nuk ishin vërejtur në vitet e kaluara.
Aktivistët që punonin me ushtarë që vuanin nga lëndime psikologjike të lidhura me ushtrinë i thanë “Haaretz” se fushëveprimi i mbështetjes për shëndetin mendor ka rënë, “pavarësisht pretendimeve publike të ushtrisë për të kundërtën”.
Ata theksuan anulimin në fillim të këtij viti të ditëve të informimit psikologjik për rezervistët para se të ktheheshin në jetën civile, një masë që më vonë u rivendos vetëm pjesërisht.
“Është thjesht e papërgjegjshme të na dërgosh në shtëpi kështu”, tha një ushtar, duke kritikuar mungesën e mbështetjes së duhur pas vendosjes.
Oficerët rezervistë të shëndetit mendor paralajmëruan gjithashtu se edhe kur zhvillohen informime të tilla, ato shpesh janë të shkurtra dhe të pamjaftueshme, me një oficer që i përshkroi ato si “pak si vendosja e një fashe në një arterie kryesore që rrjedh gjak”.
Të dhënat e cituara nga “Haaretz” tregojnë një rritje të konsiderueshme krahasuar me vitet para luftës, kur mesatarja vjetore ishte rreth 12 vetëvrasje. Numri u rrit në shtatë midis tetorit dhe fundit të vitit 2023, pastaj u rrit në 21 në vitin 2024 dhe 22 në vitin 2025, duke shënuar shifrën më të lartë në 15 vjet.
Shifrat nuk përfshijnë ushtarët që vdiqën nga vetëvrasja pas përfundimit të shërbimit të tyre, duke sugjeruar se numri i përgjithshëm mund të jetë më i lartë. Ushtria izraelite vetëm kohët e fundit ka filluar të pranojë raste të tilla pas raportimeve të medias dhe presionit publik.