Rriten tensionet, ushtria e Kinës kryen stërvitje në kufi me Tajvanin

Ushtria e Kinës ka filluar të provojë rrethimin e Tajvanit gjatë tre ditëve të stërvitjeve ushtarake.

Pekini i cili e sheh Tajvanin si një provincë të shkëputur të Kinës e quajti operacionin një paralajmërim të ashpër për qeverinë e ishullit.

Stërvitjet filluan disa orë pasi Presidenti Tsai Ing-wen u kthye nga një udhëtim në Shtetet e Bashkuara.

Ministria e Mbrojtjes e Tajvanit tha se 42 avionë ushtarakë kinezë dhe tetë anije kaluan vijën mesatare të ngushticës së Tajvanit, raporton BBC.

Linja është një vijë ndarëse jozyrtare midis territorit kinez dhe tajvanez.

Media shtetërore kineze tha se stërvitjet ushtarake do të organizojnë njëkohësisht patrulla dhe përparime rreth ishullit të Tajvanit, duke formuar një rrethim të gjithanshëm dhe qëndrim parandalues.

Gjithashtu, në artikull shkruhet se artileri raketore me rreze të gjatë, shkatërrues detar, anije raketore, luftëtarë të forcave ajrore, bombardues, bllokues dhe furnizues me karburant ishin vendosur të gjitha nga ushtria e Kinës.

Tajvani e konsideron veten një shtet sovran, me kushtetutën dhe liderët e vet, por Kina e sheh ishullin si një provincë të shkëputur që përfundimisht do të vihet nën kontrollin e Pekinit me forcë nëse është e nevojshme.

Presidenti i Kinës Xi Jinping ka thënë se ribashkimi me Tajvanin duhet të përmbushet.

Edhe pse Kina shpesh zhvillon stërvitje rreth Tajvanit, rrethimi po shihet si një përgjigje ndaj takimit të Presidentit të Tajvanit Tsai me Kryetarin e Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA Kevin McCarthy të mërkurën.