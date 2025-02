Rriten tensionet me SHBA-të, BE: Tarifat e pajustifikuara s’do mbeten pa përgjigje

Bashkimi Evropian “ka ngritur duart” ndërsa Donald Trump po zbaton kërcënimin e tij tarifor. Kancelari gjerman Olaf Scholz dhe disa eurodeputetë bënë thirrje për unitet.

Tensioni është rritur pasi Presidenti i SHBA-së, Donald Trump njoftoi tarifat 25% për aluminin dhe çelikun. Komisioni Evropian ka reaguar duke njoftuar se po hartohen masat hakmarrëse.

“Tarifat e pajustifikuara ndaj BE-së nuk do të mbeten pa përgjigje – ato do të shkaktojnë kundërmasa të forta dhe proporcionale,” tha presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, duke shtuar se “BE do të veprojë për të mbrojtur interesat e saj ekonomike”.

Duke folur me Parlamentin Evropian, komisioneri i tregtisë Maros Sefçoviç njoftoi: “Aktualisht jemi duke vlerësuar shtrirjen e masave të shpallura brenda natës dhe do të përgjigjemi në mënyrë të vendosur dhe proporcionale me kundërmasa”.

Bashkimi Evropian mund të përgjigjet me tarifa të synuara për aluminin dhe çelikun amerikan, siç bëri në vitin 2018 kur administrata Trump kishte synuar tashmë importet evropiane. Ajo gjithashtu mund të zgjedhë një mostër të produkteve të tjera për të taksuar.

