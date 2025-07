Rriten të ardhurat nga pikë pagesat, kanë mbushur buxhetin e RMV-së për mbi 30 milionë euro

Në gjysmën e parë të këtij viti, nga taksat rrugore u mblodhën 1.900.255.930 denarë (30,89 milionë euro), 78 milionë denarë më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Rritja e regjistruar në mbledhjen elektronike të taksave rrugore pritet të rritet me rimbushjen e pajisjeve elektronike – M-card dhe M-tag – përmes një rrjeti të gjerë pikash shitjeje me pakicë në të gjithë vendin, për të cilat Ndërmarrja Publike për Rrugët Shtetërore (NPRRSH) së shpejti do të shpallë thirrje për zgjedhjen e një operatori.

Deri më tani, në sistemin “Open Balkan” janë regjistruar 5077 etiketa të RMV-së, ndërsa 8500 etiketa serbe.

“NPRRSH ka shënuar rritje të vazhdueshme të të ardhurave nga mbledhja e taksave rrugore. Që nga fillimi i vitit 2025, të ardhurat totale për gjysmën e parë të vitit kanë qenë 1.900.255.930 denarë, ose 78.000.000 denarë më shumë se në të njëjtën periudhë në vitin 2024.

Sa i përket metodës së pagesës, përdorimi i mbledhjes elektronike të taksave ENP po rritet ndjeshëm, dhe kjo tregon një trend të rritjes së digjitalizimit dhe rrjedhës më të shpejtë të trafikut në pikat e pagesës”, tha për MIA-n Koce Trajanovski, drejtor i NPRRSH.

Mbledhja është 99.6 përqind, që, siç theksoi Trajanovski, do të thotë se përqindja e të ashtuquajturve “mospagues” po zvogëlohet gjithashtu.

MARKETING