Rriten për 13.4 për qind shërbimet hotelierike në Maqedoninë e Veriut

Çmimet e shërbimeve hotelierike në maj të këtij viti, krahasuar me muajin prill, janë rritur për 1.2%. Krahasuar me majin e vitit të kaluar rritja e çmimeve është 13.4%, njoftojnë nga Enti Shtetëror i Statistikave.

Nga atje theksojnë se kumulativisht, në periudhën janar – maj 2023, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, çmimet e shërbimeve hotelierike janë rritur për 13.5%.

Krahasuar sipas grupeve të shërbimeve, në muajin maj në krahasim me prillin, rritje është vërejtur në grupet ushqime me 0,7%, pije alkoolike me 0,1%, pije joalkoolike me 0,9% dhe akomodime me 3,7%

