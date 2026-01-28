Rrëzohet një avion privat në Indi, humb jetën një politikan i lartë

Rrëzohet një avion privat në Indi, humb jetën një politikan i lartë

Si pasojë e rrëzimit të një avioni privat në Baramati të Indisë ka humbur jetën zv/kryeministri i shtetit Maharashtra, Aji Pawar, transmeton Anadolu.

Sipas transmetuesit piiblik “All india Radio”, avioni që mbante zv/kryeministrin Pawar dhe disa persona të tjerë u rrëzua në qytetin Baramati në Maharashtra.

Përveç zv/kryeministrit, në bord ishin edhe katër persona të tjerë, përfshirë dy anëtarë të ekuipazhit dhe sipas informacioneve të para nuk ka mbijetuar askush në bord.

Kryeministri i Indisë, Narendra Modi tha se “vdekja e parakohshme e Pawar-it është shumë tronditëse dhe trishtuese”.

“Ai ishte gjerësisht i respektuar si një personalitet i palodhur në ballë të shërbimit ndaj popullit të Maharashtras-it. Ngushëllime familjes së tij dhe admiruesve të panumërt”, shkroi Modi në platformën sociale të kompanisë amerikane X.

Ai tha se “mendimet e tij janë me të gjithë ata që humbën të afërmit e tyre në aksident”.

MARKETING

Të ngjajshme

Filipçe: LSDM mbështet protestën e sindikatave dhe kërkesat e punëtorëve

Filipçe: LSDM mbështet protestën e sindikatave dhe kërkesat e punëtorëve

Sot protestë në Shkup, regjim i veçantë trafiku në disa rrugë

Sot protestë në Shkup, regjim i veçantë trafiku në disa rrugë

Izraeli bombardon zona të shumta në Gaza, pavarësisht armëpushimit

Izraeli bombardon zona të shumta në Gaza, pavarësisht armëpushimit

Starmer dhe Zelenskyy bien dakord për nevojën për paqe të qëndrueshme në Ukrainë

Starmer dhe Zelenskyy bien dakord për nevojën për paqe të qëndrueshme në Ukrainë

Gjykata Kushtetuese do të diskutojë dhe do të vendosë për 11 iniciativa për ligje

Gjykata Kushtetuese do të diskutojë dhe do të vendosë për 11 iniciativa për ligje

Shkupi fillon rikonstruksionin e fushave sportive në bregun e Vardarit

Shkupi fillon rikonstruksionin e fushave sportive në bregun e Vardarit