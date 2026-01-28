Rrëzohet një avion privat në Indi, humb jetën një politikan i lartë
Si pasojë e rrëzimit të një avioni privat në Baramati të Indisë ka humbur jetën zv/kryeministri i shtetit Maharashtra, Aji Pawar, transmeton Anadolu.
Sipas transmetuesit piiblik “All india Radio”, avioni që mbante zv/kryeministrin Pawar dhe disa persona të tjerë u rrëzua në qytetin Baramati në Maharashtra.
Përveç zv/kryeministrit, në bord ishin edhe katër persona të tjerë, përfshirë dy anëtarë të ekuipazhit dhe sipas informacioneve të para nuk ka mbijetuar askush në bord.
Kryeministri i Indisë, Narendra Modi tha se “vdekja e parakohshme e Pawar-it është shumë tronditëse dhe trishtuese”.
“Ai ishte gjerësisht i respektuar si një personalitet i palodhur në ballë të shërbimit ndaj popullit të Maharashtras-it. Ngushëllime familjes së tij dhe admiruesve të panumërt”, shkroi Modi në platformën sociale të kompanisë amerikane X.
Ai tha se “mendimet e tij janë me të gjithë ata që humbën të afërmit e tyre në aksident”.