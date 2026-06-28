Rrëzohet një avion në Francë, humbin jetën 11 persona

Rrëzohet një avion në Francë, humbin jetën 11 persona

Njëmbëdhjetë persona kanë humbur jetën si pasojë e rrëzimit të një avioni në qytetin Tomblaine, në verilindje të Francës.

Sipas prefekturës lokale, avioni i përkiste një shkolle parashutizmi. Nga aksidenti humbën jetën piloti dhe të 10 pasagjerët në bord, mes tyre pesë studentë dhe pesë instruktorë.

Ministri i Brendshëm i Francës është nisur drejt vendit të ngjarjes, bëri të ditur ministria.

Autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e aksidentit.

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