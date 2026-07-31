Rrëzohet një avion F-35 pranë bazës ajrore amerikane në Kaliforni

Rrëzohet një avion F-35 pranë bazës ajrore amerikane në Kaliforni

Ekipet e emergjencës i janë përgjigjur rrëzimit të një avioni luftarak F-35 në Bazën Ajrore Miramar në San Diego, në shtetin amerikan të Kalifornisë, raportoi të premten televizioni lokal KGTV, transmeton Anadolu.

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Zyrtarë, të cilët nuk janë identifikuan me emër, kanë thënë se incidenti ka ndodhur rreth orës 10:00 sipas kohës lokale, ndërsa piloti është katapultuar dhe është shpëtuar.

“Mund të konfirmojmë një incident të kategorisë Klasës A që përfshin një avion F-35B të Korpusit të Marinës në afërsi të Bazës Ajrore të Korpusit të Marinës Miramar (MCAS Miramar). Piloti u katapultua dhe është shpëtuar. Më shumë informacion do të bëhet i ditur së shpejti”, thuhet në deklaratë.

Video që qarkullojnë në rrjetet sociale tregojnë re të dendura tymi që ngrihen nga vendi i rrëzimit, ndërsa ekipet zjarrfikëse po punojnë për të shuar flakët përreth avionit.

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