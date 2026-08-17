Rrëzohet helikopteri privat në një ishull grek, humbin jetën tre persona

Rrëzohet helikopteri privat në një ishull grek, humbin jetën tre persona

Tre persona kanë humbur jetën pas një përplasjeje helikopteri që shkaktoi një zjarr të madh në një ishull popullor grek.

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Pak pas orës 16:00, një helikopter privat besohet të jetë rrëzuar në ishullin Sifnos, transmeton Telegrafi.

Zjarrfikësit dhe ekipet e shpëtimit vrapuan në vendin e përplasjes pranë shtëpive në lagjen Tholos, duke vënë shpejt nën kontroll flakët.

Tre trupa janë nxjerrë nga vendi i ngjarjes, tha departamenti i zjarrfikësve, por identiteti i tyre dhe shkaku i rrëzimit ende nuk janë konfirmuar.

Proto Thema raporton se shërbimet e urgjencës u lajmëruan fillimisht për incidentin rreth orës 18:17.

Në vendngjarje shkuan zjarrfikësit dhe një ekip shpëtimi nga Sirosi, të cilët mbërritën me një skaf të shpejtë të drejtuar nga Brigada e zjarrfikësve.

Ajo që duket të jetë tymi i zi i dendur që dilte nga një top zjarri në vendin e përplasjes ishte i dukshëm në një imazh të marrë menjëherë pas.

 

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