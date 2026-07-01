Rrëzohet helikopteri i Marinës amerikane në Detin Arabik, një pjesëtar i zhdukur
Një helikopter MH-60S Seahawk i Marinës së Shteteve të Bashkuara ka kryer një ulje emergjente në ujërat e Detit Arabik mëngjesin e së mërkurës, njoftoi Flota e 5-të amerikane.
Helikopteri, i cili ishte i caktuar në aeroplanmbajtësen USS George H.W. Bush, është përfshirë në një incident gjatë operimit në rajon.
Sipas njoftimit zyrtar, tre nga katër pjesëtarët e ekuipazhit janë nxjerrë nga uji dhe ndodhen në gjendje të qëndrueshme shëndetësore, ndërsa vijojnë kërkimet për pjesëtarin e katërt, i cili ende nuk është gjetur.
Flota e 5-të amerikane ka bërë të ditur se nuk ka asnjë tregues që incidenti të jetë shkaktuar nga ndonjë veprim armiqësor dhe se shkaqet janë ende nën hetim.
Ky është rasti i dytë i një incidenti me helikopter ushtarak amerikan në këtë rajon gjatë javëve të fundit.
Më 9 qershor, një helikopter AH-64 Apache i Ushtrisë amerikane u rrëzua në Gjirin e Omanit. Presidenti amerikan Donald Trump kishte deklaruar më herët se ai ishte rrëzuar nga forcat iraniane, ndërsa ekuipazhi ishte shpëtuar nga një mjet lundrues pa pilot i tipit Corsair.