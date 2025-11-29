Rrezatimi diellor lë në tokë mijëra aeroplanë Airbus: E pazakontë

Rrezatimi diellor lë në tokë mijëra aeroplanë Airbus: E pazakontë

Mijëra fluturime nga Airbus janë pezulluar pasi u zbulua se rrezatimi intensiv diellor mund të ndërhynte në kompjuterët e kontrollit të fluturimit në bord, duke çuar në vonesa në të gjithë botën.

Rreth 6,000 aeroplanë A320 mendohet se janë prekur, gjysma e flotës globale të kompanisë evropiane, por kuptohet që shumica do të jenë në gjendje të fluturojnë përsëri pasi t’i nënshtrohen një përditësimi të shpejtë të softuerit.

Rregullatori i aviacionit në Mbretërinë e Bashkuar tha se do të ketë “disa ndërprerje dhe anulime të fluturimeve”, megjithëse ndikimi në aeroporte duket të jetë i kufizuar.

MARKETING

Të ngjajshme

SHBA-të pezullojnë të gjitha vendimet për azil

SHBA-të pezullojnë të gjitha vendimet për azil

Përdorimi i telefonave inteligjentë para moshës 13 vjeç, ndikon në strukturën e trurit

Përdorimi i telefonave inteligjentë para moshës 13 vjeç, ndikon në strukturën e trurit

Nikolloski: Punojmë në mënyrë intensive në pjesën më të vështirë të autostradës Ohër – Kërçovë

Nikolloski: Punojmë në mënyrë intensive në pjesën më të vështirë të autostradës Ohër – Kërçovë

Marko Rubio nuk do të marrë pjesë në samitin e NATO-s në Bruksel javën e ardhshme

Marko Rubio nuk do të marrë pjesë në samitin e NATO-s në Bruksel javën e ardhshme

Sot sërish protestohet në Koçan për viktimat nga zjarri në diskotekën “Pulse”

Sot sërish protestohet në Koçan për viktimat nga zjarri në diskotekën “Pulse”

Mot i ndryshueshëm me periudha me diell

Mot i ndryshueshëm me periudha me diell