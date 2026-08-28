Rreth 370 fëmijë palestinezë mbahen në burgjet izraelite

Rreth 370 fëmijë palestinezë mbahen në burgjet izraelite

Rreth 370 fëmijë palestinezë mbahen në burgjet izraelite, shumica e tyre në Megiddo dhe Ofer, sipas një raporti të ri nga Qendra Palestineze për Mbrojtjen e të Burgosurve, transmeton Anadolu.

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Fëmijët janë në mesin e më shumë se 9.400 të burgosurve dhe të paraburgosurve palestinezë të mbajtur nga Izraeli në fillim të gushtit, tha grupi i të drejtave.

Raporti thekson se ndalimi i fëmijëve palestinezë nga Izraeli nuk është më i kufizuar në raste të izoluara, por është bërë një tipar i përsëritur i fushatave të arrestimit në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor të pushtuar.

Forcat izraelite arrestuan 276 fëmijë palestinezë në vetëm gjatë gjashtë muajt e parë të këtij viti, shtoi ai.

Grupi gjithashtu tërhoqi vëmendjen ndaj përdorimit të vazhdueshëm të ndalimit administrativ nga Izraeli, i cili lejon që palestinezët të mbahen pa akuza ose gjyq për periudha të rinovueshme bazuar në prova të pazbuluara.

Organizatat palestineze dhe ndërkombëtare të të drejtave kanë akuzuar vazhdimisht autoritetet izraelite se i nënshtrojnë të burgosurit, përfshirë të miturit, në kushte të rënda dhe u mohojnë ushqimin dhe kujdesin e duhur mjekësor.

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