Rrënojat e përmbytjeve mbulojnë xhaminë në provincën Aceh në Indonezi, numri i viktimave afër 1.000

Rrënojat e përmbytjeve mbulojnë xhaminë në provincën Aceh në Indonezi, numri i viktimave afër 1.000

Rrënoja dhe grumbuj të mëdhenj druri kanë mbuluar oborrin e Xhamisë Mukhlisin në fshatin Tanjung Karang, pas përmbytjeve shkatërruese në provincën Aceh të Indonezisë, raporton Anadolu.

Rajoni Aceh Tamiang u godit rëndë nga katastrofa, duke lënë nën rrënoja objekte fetare dhe arsimore.

Agjencia Kombëtare e Menaxhimit të Fatkeqësive raportoi se përmbytjet e vrullshme dhe rrëshqitjet e dheut në Aceh, Sumatrën e Veriut dhe Sumatrën Perëndimore kanë marrë jetën e të paktën 995 njerëzve.

Autoritetet njoftuan se 226 persona vazhdojnë të jenë të zhdukur, ndërsa 884.889 banorë janë zhvendosur nga katastrofa.

MARKETING

Të ngjajshme

Google do të prezantojë syzet inteligjente në vitin 2026

Google do të prezantojë syzet inteligjente në vitin 2026

Rusia kundër planit europian për përdorimin e aseteve të saj të ngrira për Ukrainën

Rusia kundër planit europian për përdorimin e aseteve të saj të ngrira për Ukrainën

Trump: Tajlanda dhe Kamboxhia janë pajtuar për armëpushim

Trump: Tajlanda dhe Kamboxhia janë pajtuar për armëpushim

BE pranon të “bllokojë për një kohë të pacaktuar” asetet ruse

BE pranon të “bllokojë për një kohë të pacaktuar” asetet ruse

Turqia e shqetësuar për sulmin në Chornomorsk të Ukrainës, paralajmëron për rreziqe të shtuara të sigurisë në Detin e Zi

Turqia e shqetësuar për sulmin në Chornomorsk të Ukrainës, paralajmëron për rreziqe të shtuara të sigurisë në Detin e Zi

Natasha Kërstevska Caleva emërohet u.d kryetare e Prokurorisë së lartë publike të Shkupit

Natasha Kërstevska Caleva emërohet u.d kryetare e Prokurorisë së lartë publike të Shkupit