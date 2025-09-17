Rregullorja e KSHZ-së për grumbullimin e nënshkrimeve për listat e kandidatëve për zgjedhjet lokale para Gjykatës kushtetuese

Rregullorja e KSHZ-së për grumbullimin e nënshkrimeve për listat e kandidatëve për zgjedhjet lokale para Gjykatës kushtetuese

Në seancën e sotme të Gjykatës kushtetuese do të diskutohet për lëndën, ku është e kontestuar Rregullorja për rregullimin e procedurës për grumbullimin e nënshkrimeve për përkrahje të listave të kandidatëve, të parashtruara nga një grup votuesish dhe mënyra e përcaktimit të noterëve, për zgjedhjet lokale 2025, të miratuar më 17 gusht të këtij viti nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve.

