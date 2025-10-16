Rregulla të reja në kufirin me Kroacinë: Do të ketë korsi të ndara hyrjeje dhe daljeje edhe për udhëtarët nga Maqedonia
Shtetasit e Maqedonisë së Veriut, Bosnjës dhe Hercegovinës, Serbisë, Malit të Zi, Shqipërisë dhe Kosovës, qytetarët e të cilëve nuk kanë nevojë për viza për të hyrë në Bashkimin Evropian që nga fillimi i zbatimit të Sistemit të ri Evropian të Hyrjeve dhe Daljeve (EES), do të hyjnë në seksione të veçanta të kalimeve kufitare me Bashkimin Evropian të destinuara vetëm për ta.
Ministria e Brendshme kroate shpjegoi se kishte informuar menjëherë të gjithë qytetarët e vendeve në rajon se, që nga fillimi i zbatimit të Sistemit të ri Elektronik dhe Elektronik të Sigurisë (EES), rregulla të reja kanë hyrë në fuqi në pikat kufitare me këtë vend që nga 12 tetori.
Ajo lëshoi një paralajmërim që vlen jo vetëm për fqinjët e saj, por edhe për qytetarët e Maqedonisë së Veriut.
“Do të ketë korsi të ndara hyrjeje dhe daljeje për pasagjerët nga vendet e treta që i nënshtrohen sistemit EES”, shpjegoi Ministria e Brendshme Kroate, duke shtuar se të gjitha vendet në rajon ishin informuar menjëherë për këto ndryshime.