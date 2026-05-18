Rregulla më të rrepta në Greqi për pajisjet e automjeteve, hynë në fuqi më 18 qershor
Asociacioni i transportuesve “Makam-trans” ka njoftuar anëtarët e tij dhe të gjithë shoferët për rregullat e reja që do të hyjnë në fuqi në Greqi nga 18 qershori 2026, lidhur me pajisjet e detyrueshme në automjete.
Sipas njoftimit, autoritetet greke do të kërkojnë që të gjitha automjetet që hyjnë në Greqi të posedojnë një komplet të ri dhe më të zgjeruar të ndihmës së parë, i cili duhet të përmbajë 16 artikuj specifikë.
Në mesin e pajisjeve të reja të detyrueshme përfshihen edhe një batanije izotermike shpëtimi, si dhe fasha speciale për trajtimin e djegieve.
Nga “Makam-trans” theksojnë se pronarët dhe shoferët kanë obligim të kontrollojnë rregullisht vlefshmërinë e të gjitha artikujve në kompletin e ndihmës së parë dhe t’i zëvendësojnë ato në kohë, veçanërisht gjatë sezonit veror.
Po ashtu, materialet mjekësore dhe farmaceutike që gjenden në komplet duhet të jenë brenda afatit të përdorimit, në gjendje të mirë dhe të pajisura me shenjën CE, në përputhje me rregulloret e European Union për pajisjet mjekësore.
Sipas njoftimit, kontrollet rrugore në Greqi do të jenë të rrepta dhe në rast se konstatohet mungesa e kompletit të ri të ndihmës së parë, policia rrugore do të shqiptojë gjobë prej 30 eurosh. përcjell Zhurnal.mk .