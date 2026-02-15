Rrëfimi tronditës i mbijetueses së Epstein: Ai më preku me forcë

Rrëfimi tronditës i mbijetueses së Epstein: Ai më preku me forcë

Juliette Bryant, një prej të mbijetuarave të Jeffrey Epstein, ka rrëfyer se u rekrutua në Cape Town në fillim të viteve 2000 dhe u dërgua në New York dhe ishullin privat të tij në Karaibe, ku pretendon se u abuzua seksualisht.

Sipas dëshmisë së saj, udhëtimet dhe takimet me Epstein dhe të tjerë personazhe të njohur, përfshirë ish-presidentin Bill Clinton dhe aktorët Kevin Spacey e Chris Tucker, ishin pjesë e rrjetit të tij të trafikut seksual, i cili funksionoi deri në arrestimin e tij në 2019.

MARKETING

Të ngjajshme

Kurti kërkon presion mbi Serbinë për nënshkrimin e Marrëveshjes dhe dorëzimin e Radoiçiqit

Kurti kërkon presion mbi Serbinë për nënshkrimin e Marrëveshjes dhe dorëzimin e Radoiçiqit

Gadaf Uzeiri largohet nga ASH-ja e Arben Taravarit

Gadaf Uzeiri largohet nga ASH-ja e Arben Taravarit

Tragjedi në Alpet italiane, orteku u merr jetën dy skiatorëve, një tjetër në gjendje kritike

Tragjedi në Alpet italiane, orteku u merr jetën dy skiatorëve, një tjetër në gjendje kritike

Obama: Alienët ekzistojnë, por unë nuk i kam parë

Obama: Alienët ekzistojnë, por unë nuk i kam parë

Taravari: Zgjedhjet e parakohshme varen nga VMRO-DPMNE

Taravari: Zgjedhjet e parakohshme varen nga VMRO-DPMNE

Hiqet ndalesa në aksin rrugor fshati Lisec – Kodra e Diellit

Hiqet ndalesa në aksin rrugor fshati Lisec – Kodra e Diellit