Rrëfimi tronditës i mbijetueses së Epstein: Ai më preku me forcë
Juliette Bryant, një prej të mbijetuarave të Jeffrey Epstein, ka rrëfyer se u rekrutua në Cape Town në fillim të viteve 2000 dhe u dërgua në New York dhe ishullin privat të tij në Karaibe, ku pretendon se u abuzua seksualisht.
Sipas dëshmisë së saj, udhëtimet dhe takimet me Epstein dhe të tjerë personazhe të njohur, përfshirë ish-presidentin Bill Clinton dhe aktorët Kevin Spacey e Chris Tucker, ishin pjesë e rrjetit të tij të trafikut seksual, i cili funksionoi deri në arrestimin e tij në 2019.