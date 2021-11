Rrëfehet Presidenti Meta: Opozita shkatërroi vetveten kur iku nga Parlamenti

Presidenti Meta ka folur sonte në Oranews në një rrëfim, ku paralajmëroi rikthimin e tij në politikën aktive.

Ilir Meta foli për shumë tema të politikës shqiptare. Ndër temat kryesore Presidenti Meta ishte për situatën e vendit që ka ardhur kryesisht prej blerjes së votave me 25 prill, por edhe për fajin e braktisjes nga opozita të mandatëve të deputetit dhe mos futjes në zgjedhjet vendore.

Ndër të tjera Presidenti Meta, me një kujdes e me stilin e tij të dikurshëm korrekt, foli edhe për situatën në PD, duke qenë i kujdesshëm të ishte i barazlarguar nga Berisha e Basha, porse me finesë la të kuptohej se Berisha mbetet më pranë tij, ndonëse siç e theksoi se kishte 1 vit pa u takuar direkt me zotin Berisha.

I drejtëpërdrejtë ishte Presidenti kur theksoi se e kishte ditur lojën e disa politikanëve kryesorë që të lihej vendi pa opozitë, pa gjykatë kushtetuese si dhe synimin për të marrë edhe presidentin e Republikës.

Në lidhje me angazhimin e tij pas largimit si President Republike, Ilir Meta tha se pas 24 korrik 2022 do të flasë me popullin e 2 marsit.

Kjo nënkupton se do ti rikthehet politikës aktive, por nuk tha në LSI apo në një FRONT me PD-në e zotit Berisha.

I prerë dhe dukshëm i vendosur Meta ishte kur u pyet nëse Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë mund ta shkarkojë sipas vendimit të parlamentit të kaluar. Ai la të kuptohet se nuk mund të ndodhë një akt i tillë.

Në të vertetë vendimi i parlamentit të kaluar ishte një vendim idiot dhe aspak kushtetues.

Intervista e Presidentit të Republikës, Ilir Meta, dukshëm kishte të bënte me atë që duhej ti përçonte palëve politike në vend: Ilir Metën nuk e keni parë akoma!

Bile kur u pyet për LSI, Meta shtoi pas pyetjes se “Jam krenar që kam krijuar LSI. Por nuk keni parë gjë akoma!”.