Rrahje masive para Spitalit të Prilepit, janë arrestuar 13 persona

Rrahje masive para Spitalit të Prilepit, janë arrestuar 13 persona

Policia e Prilepit ka arrestuar 13 persona pas një rrahjeje masive para Spitalit të përgjithshëm “Borka Taleski” në Prilep. Konflikti fizik mes dy grupeve, të cilët, për t’i qetësuar një person zyrtar ka qëluar në ajër. Ndryshe, tre personave u është dhënë ndihma e parë mjekësore, të cilët kanë marrë lëndime të lehta trupore nga goditjet në kokë.

Siç informojnë nga SPB Manastir në Policinë e Prilepit sot rreth orës 12 është raportuar se para Spitalit të përgjithshëm “Borka Taleski” në Prilep ka ndodhur një rrahje fizike mes dy personave, të cilët kanë përdorur sende druri ose sende tjera.

“Rrahja mes dy grupeve ka filluara herët në mëngjes në fshatin Bella Crkva, Komuna Krivogashtan. Situata është transferuar para Spitalit të qytetit në Prilep”, deklaroi Lidija Sallatoska, prokurore e përgjithshme e Prokurorisë Themelore e Prilepit.

MARKETING

Të ngjajshme

Ndahet nga jeta ish-ambasadori i Shqipërisë në OKB, Abdi Baleta

Ndahet nga jeta ish-ambasadori i Shqipërisë në OKB, Abdi Baleta

Turqia dhe Egjipti do të zhvillojnë stërvitje të përbashkët detare në Mesdheun Lindor

Turqia dhe Egjipti do të zhvillojnë stërvitje të përbashkët detare në Mesdheun Lindor

Xhiroja e 7-të në elitë: Shkupi rikthehet në Çair, Struga luan për kreun në Kratovë

Xhiroja e 7-të në elitë: Shkupi rikthehet në Çair, Struga luan për kreun në Kratovë

Fillkov në Maltë e nënshkroi protokollin e tretë plotësuese të Konventës Evropiane për bashkëpunim të ndërjsellë në materien penale

Fillkov në Maltë e nënshkroi protokollin e tretë plotësuese të Konventës Evropiane për bashkëpunim të ndërjsellë në materien penale

(VIDEO) Levica mohon se ka bashkëpunim me BDI-në

(VIDEO) Levica mohon se ka bashkëpunim me BDI-në

(VIDEO) Mickoski – Murtezani: Rruga drejt BE-së kërkon vullnet politik dhe transparencë

(VIDEO) Mickoski – Murtezani: Rruga drejt BE-së kërkon vullnet politik dhe transparencë