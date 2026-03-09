Rrahje masive në Brazil, gjyqtari ndanë 23 kartonë të kuq
Lojtarët e Cruzeiro dhe Atletico Mineiro u përballën mbrëmë në finalen e kampionatit Mineira, një shtet federal në Brazil, ku ndeshja u shënua edhe nga një përplasje mes futbollistëve në fushë.
Cruzeiro arriti të triumfojë me një fitore të ngushtë 1:0, falë golit vendimtar të Kaio Jorge në minutën e 60-të, pas një asistimi nga Gerson. Megjithatë, momenti që mori gjithë vëmendjen ndodhi gjatë kohës shtesë.
Pastaj pati kaos total në fushë dhe një sherr të përgjithshëm midis lojtarëve, të gjitha pas duelit midis portierit të Atletico Mineiro dhe sulmuesit të Cruzeiro.
Sulmuesi i Cruzeiros, Christian, u rrëzua mbi portierin e ekipit mysafir, Everson, pasi i pari arriti te topi, dhe më pas Everson e shkeli dhe e goditi në kokë me gjunjë.
Kjo shkaktoi një tërbim para portës së Atletico Mineiro dhe lojtarët u përleshën, dhe mund t’i shikoni pamjet më sipër.
Vëmendje e veçantë tërhoqi gjesti i turpshëm i sulmuesit të famshëm Hulk, i cili luan për Mineiron, kur e goditi Lucas Romeron në kokë nga pas.
Sigurisht që pritet që një numër i madh gjobash dhe pezullimesh do t’u vendosen më pas lojtarëve nga të dyja ekipet.
Nga rruga, Cruzeiro u bë kampion i shtetit të Mineiro me këtë fitore.
Gjyqtari nuk i kurseu asnjë nga të përfshirët në sherr, pasi ndau hiq më pak se 23 kartonë të kuq për futbollistët e të dyja skuadrave.
12 kartonë të kuq ishin për Cruzeiron dhe 11 të tjerë për Atletico MG.