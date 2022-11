Rrahja izraelite e një të miture: pamje të frikshme nga Jeruzalemi

Një video është shfaqur në rrjetet sociale ku shihen disa policë duke rrahur brutalisht një vajzë të mitur.

Sipas përshkrimit që shoqëron këtë video, gjithçka ka ndodhur në Jerusalem.

Ata janë policë izraelitë, ndërsa vajza, identiteti i së cilës nuk dihet, është një palestineze 12-vjeçare.

A 12-year-old Palestinian girl is brutally assaulted by Israel in occupied Jerusalem.

You will never see this in mainstream western media. pic.twitter.com/X3koIuLJnl

— The International Magazine (@TheIntlMagz) November 27, 2022