Rooney: Një tjetër Kupë Bote për Messin do ta mbyllte debatin me Ronaldon
Ish-sulmuesi i Kombëtares së Anglisë, Wayne Rooney, ka dhënë mendimin e tij për debatin e madh në futboll mes Lionel Messit dhe Cristiano Ronaldos, teksa pret me interes finalen e Kupës së Botës 2026.
Rooney ka deklaruar se nëse Argjentina arrin të fitojë sërish trofeun më të madh të futbollit, atëherë për të do të mbyllej diskutimi për lojtarin më të mirë të të gjitha kohërave.
“Po të fitojë Argjentina, Messi do t’u japë fund të gjitha pikëpyetjeve për atë se kush është më i miri në histori. Besoj se edhe tifozët e Ronaldos duhet ta respektojnë këtë”, ka thënë Rooney.
Sipas ish-futbollistit anglez, paraqitjet e Messit ndër vite dhe forma e tij në këtë Botëror janë një dëshmi e veçantë e madhështisë së tij.
“Gjithmonë mund të zgjedhësh njërin ose tjetrin, por ajo që ka bërë Messi në këtë Kupë Bote dhe në të gjithë karrierën e tij flet vetë”, është shprehur Rooney.
Finalja e Kupës së Botës mes Argjentinës dhe Spanjës zhvillohet sonte në orën 21:00, ndërsa Messi deri tani në këtë turne ka realizuar 8 gola dhe ka dhënë 4 asistime në shtatë ndeshje.