Ronaldo vendos rekorde të reja pas golit kundër Kroacisë në Kupën e Botës
Cristiano Ronaldo tregoi edhe një herë pse shumë e konsiderojnë atë një nga futbollistët më të mëdhenj të të gjitha kohërave. Kapiteni i Portugalisë shënoi kundër Kroacisë në fazën e 1/16-tës së Kupës së Botës, duke shkruar një faqe tjetër në historinë e futbollit.
Ronaldo shënoi një penallti në minutën e 68-të për të barazuar rezultatin 1-1, duke u bërë golashënuesi më i vjetër në fazat eliminatore të një Kupe Bote. Ai shënoi golin në moshën 41 vjeç e 147 ditë.
Është interesante se goli kundër Kroacisë ishte gjithashtu goli i tij i parë në fazat eliminatore të një Kupe Bote, megjithëse kjo ishte paraqitja e tij e gjashtë në ngjarjen më të madhe të futbollit.
Me këtë, ai theu një tjetër rekord dhe arriti diçka që asnjë futbollist tjetër nuk e kishte arritur më parë. Portugezi u bë lojtari i parë në histori që shënoi të paktën 25 gola në Kampionatin Botëror dhe Evropian së bashku, dhe golat e tij u shpërndanë gjatë një karriere ndërkombëtare 22-vjeçare.
Numra mbresëlënës të karrierës
Ishte goli i 11-të i Ronaldos në Kupën e Botës dhe i treti i tij në këtë turne, pasi më parë kishte shënuar kundër Uzbekistanit në fazën e grupeve dy herë.
Portugezi mbetet mbajtësi i rekordit botëror me 232 ndeshje për vendin e tij, duke shënuar një shifër mbresëlënëse prej 146 golash. Rivali i tij më i afërt portugez, Pedro Pauleta, ka shënuar 99 gola më pak.
Historia e portugezit në Kupën e Botës ka filluar që nga Gjermania 2006, dhe pothuajse dy dekada më vonë ai ende po thyen rekorde, duke konfirmuar statusin e tij si një nga lojtarët më të mëdhenj në historinë e futbollit.