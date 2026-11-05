Ronaldo pensionohet nga kombëtarja e Portugalisë

Ronaldo pensionohet nga kombëtarja e Portugalisë

Ylli i futbollit botëror dhe kapiteni legjendar i Portugalisë, Cristiano Ronaldo, ka vendosur përfundimisht t’i japë fund rrugëtimit të tij me kombëtaren.

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Shik.mk

Njoftimi ka ardhur përmes një postimi zyrtar në rrjetet e tij sociale, ku sulmuesi i Al Nassr ka konfirmuar tërheqjen nga futbolli ndërkombëtar.

“Ishte një vendim i vështirë, por në momentin e duhur”, është shprehur shkurtimisht ylli portugez në mesazhin e tij.
Vendimi i 5-herë fituesit të Topit të Artë prihshëm vjen edhe si rrjedhojë e tensioneve dhe problemeve që pati muajin e kaluar me trajnerin Jorge Jesus, duke përshpejtuar kështu vendimin për t’u larguar nga përfaqësuesja.
Ronaldo e mbyll kështu kapitullin më të lavdishëm në historinë e përfaqësueses portugeze, me të cilën fitoi Kampionatin Evropian në vitin 2016 dhe Ligën e Kombeve.

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