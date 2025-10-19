Ronaldo pas fitores së Al-Nassr: Suksesi nuk vjen rastësisht

Ronaldo pas fitores së Al-Nassr: Suksesi nuk vjen rastësisht

Cristiano Ronaldo ishte një nga futbollistët më meritor në ndeshjen e Ligës Profesionale Saudite, ku skuadra e tij, Al-Nassr, triumfoi ndaj Al-Fateh.

Sulmuesi legjendar portugez fillimisht humbi një penallti, por vetëm një minutë më vonë, ai e korrigjoi gabimin me një gjuajtje të fuqishme nga distanca.

Pas ndeshjes, Ronaldo ndau një mesazh të shkurtër por motivues në rrjetet sociale.
“Suksesi nuk është një aksident”, shkroi Cristiano.
Këtë sezon, ylli portugez është paraqitur tashmë në 7 ndeshje për klubin, duke shënuar 6 gola dhe duke dhënë 2 asiste.

MARKETING

Të ngjajshme

Juventusi vazhdon të zhgënjejë, Como “shtang” bardhezinjtë

Juventusi vazhdon të zhgënjejë, Como “shtang” bardhezinjtë

Hansi Flick ndëshkohet me karton të kuq, gjermani nuk do të jetë në stol në “klasiken” kundër Realit

Hansi Flick ndëshkohet me karton të kuq, gjermani nuk do të jetë në stol në “klasiken” kundër Realit

(VIDEO) Vedat Muriqi vazhdon me formë fantastike, gjen rrjetën ndaj Sevillës

(VIDEO) Vedat Muriqi vazhdon me formë fantastike, gjen rrjetën ndaj Sevillës

Marrëveshja multimilionëshe mes Barcelonës dhe Spotify – zbulohen shifrat

Marrëveshja multimilionëshe mes Barcelonës dhe Spotify – zbulohen shifrat

Skandal: Klubi serb i basketbollit paraqitet me fanellat që vendosin hartën e Kosovës nën ngjyrat e Serbisë

Skandal: Klubi serb i basketbollit paraqitet me fanellat që vendosin hartën e Kosovës nën ngjyrat e Serbisë

Ndeshja Villarreal-Barcelona në Miami shkakton revoltë, paralajmërohen protesta nga lojtarët

Ndeshja Villarreal-Barcelona në Miami shkakton revoltë, paralajmërohen protesta nga lojtarët