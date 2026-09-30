Ronaldo mungon në stërvitje, Jesus mohon përçarjen
Jorge Jesus mohoi të mërkurën se Cristiano Ronaldo refuzoi të stërvitej, por Federata Portugeze e Futbollit konfirmoi se 41-vjeçari nuk mori pjesë në seancën e fundit stërvitore të ekipit para ndeshjes së Ligës së Kombeve kundër Danimarkës.
Një gazetë Bola publikoi një video ku shfaqej Ronaldo duke u larguar nga stadiumi Parken i Kopenhagenit me një automjet të federatës. Sipas të njëjtit botim, asi portugez u largua pak pasi Jesus kishte deklaruar se do të merrte pjesë në stërvitje si zakonisht.
Gazeta spanjolle Marca raportoi se Ronaldo do të nisej me një fluturim privat për në Madrid në orët në vijim. Federata portugeze i konfirmoi Reuters se Ronaldo nuk mori pjesë në seancën stërvitore të së mërkurës, por përfaqësuesit e tij nuk ishin menjëherë të disponueshëm për koment.
Ronaldo u la jashtë ndeshjes së Portugalisë me rezultatin 2-1 kundër Norvegjisë të dielën. Jesus i kishte thënë se do të hynte si zëvendësues, por në fund vendosi të mos e përdorte.
Të hënën dhe të martën, kapiteni i Portugalisë ndoqi një orar palestre dhe nuk u stërvit me pjesën tjetër të ekipit, pavarësisht se nuk kishte probleme me lëndime.
Përpara seancës stërvitore të së mërkurës, Jesus u përpoq të ulte presionin, duke u kërkuar gazetarëve të mos krijonin një përballje aty ku, siç tha ai, nuk ka. “Ai nuk refuzoi. Ai do të stërvitet sot”, tha ai.
“Është dita e katërt, kështu që ai do të stërvitet. Ai nuk refuzoi të stërvitej. Është e pamundur. A e besoni? Jo Krisin.” Trajneri portugez këmbënguli se nuk ka ndodhur asnjë incident, megjithëse konfirmoi se e kishte diskutuar çështjen me Ronaldon.
“Më detyruan të flisja me Chrisin për një çështje inekzistente. Nuk kishte asgjë për të diskutuar”, tha ai. Sipas Jesus, Ronaldo u përgjigj: “Jam këtu që ju të vendosni. Nëse doni që unë të luaj, do të luaj. Nëse doni që unë të shkoj në tribuna, do të shkoj.”
Presidenti i Federatës Portugeze të Futbollit, Pedro Proença, udhëtoi gjithashtu për në Kopenhagen të martën. A Bola raportoi se ai e ndryshoi axhendën e tij për t’u takuar me Jesus dhe Ronaldon para ndeshjes kundër Danimarkës.
Ronaldo, golashënuesi më i mirë i të gjitha kohërave i Portugalisë me 146 gola, tha javën e kaluar se media është përpjekur ta “përfundojë” atë për vite me radhë, duke shtuar se ai mund të largohej “sot” nëse trajneri nuk do ta donte në ekip.